Depuis l’offensive russe en Ukraine, les autorités ukrainiennes sont de plus en plus amères face à la non intervention des occidentaux dans le pays. Un ressentiment qui transparaît de plus en plus dans les discours de Zelensky, mais aussi de ses proches. Le représentant de Zelensky à la Cour constitutionnelle a ainsi déclaré que l’incapacité des occidentaux à protéger l’Ukraine aura des conséquences durables.

« Ils ont signé leur obligation de protéger l’Ukraine, d’assurer la sécurité et la sûreté… Ce qui signifie que lorsque l’Ukraine a renoncé à son potentiel nucléaire… L’Ukraine était convaincue que les autres pays qui ont signé tous ces accords allaient garantir son intégrité territoriale, son indépendance et sa souveraineté… Malheureusement, nous sommes profondément désolés que les signataires du Mémorandum de Budapest et de la Charte n’aient pas exécuté et n’aient pas assuré la sécurité de l’Ukraine et il y a une guerre à cause de cela qui se déroule sur notre territoire » a déclaré Fedir Venislavsky, représentant du président Zelensky à la Cour constitutionnelle ukrainienne, à Fox News.

« Des innocents meurent chaque jour simplement parce que nous pensions que ces pays allaient fournir ce pour quoi ils étaient obligés… Après l’affaire ukrainienne, je pense qu’il y aura beaucoup de doutes dans le monde concernant les obligations internationales qui sont données en échange de concessions quelconques » a-t-il ajouté.