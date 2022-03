Le candidat d’extrême droite Eric Zemmour est revenu au micro de BFMTV sur la polémique qui est née suite au slogan « Macron Assassin ». Ces paroles auraient été scandés par ses partisans ce dimanche lors de son meeting du Trocadéro. Ce fut également l’occasion pour l’ancien journaliste français de répondre au président Emmanuel Macron qui le traitait sur un ton ironique sans le nommer de « candidat malentendant ». Il a une fois encore répété n’avoir pas entendu les propos qui ont suscité l’indignation au sein de la classe politique française.

« Je n’ai pas entendu ces propos »

« Je n’ai pas entendu ces propos. Tout simplement », a-t-il réaffirmé. Pour lui, il s’agit « d’une mauvaise polémique, une polémique minable, parce que les journalistes et les politiques ne veulent pas voir la réalité ». Répondant particulièrement à l’actuel patron de l’Élysée, Eric Zemmour faisait notamment savoir que le leader de la République en Marche connaît le mécanisme de fonctionnement des meetings.

« Il sait très bien, lui, il a déjà fait des meetings, il sait très bien qu’on n’entend pas tout ce qui se passe. Il sait bien qu’à la tribune on n’entend pas tout ce qui se dit. Ce sont des mauvais procès. On parle d’une chose mineure », a poursuivi l’ancien polémiste. Rappelons qu’en déplacement à Dijon en fin de matinée, Emmanuel Macron n’aura pas fait de cadeau à son rival politique.

« Candidat malentendant… »

Il a justifié le silence d’Eric Zemmour par « la méconnaissance d’une réforme très importante du quinquennat, le 100% santé ». « Maintenant les prothèses auditives, les lunettes et les prothèses dentaires sont remboursées par la sécurité Sociale. 10 millions de Françaises et de Français ont eu accès à cela, ça fait partie de mon bilan, c’est un bilan social dont je suis fier. Et j’invite le candidat malentendant à pouvoir s’équiper à moindre frais », avait-il lancé à l’endroit du candidat d’Extrême droite.