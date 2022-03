Mbappé fait parler de lui une nouvelle fois. Le champion du monde de football avec le maillot de la France est très souvent glorifier par rapport à ses performances et son talent lorsqu’il se retrouve balle aux pieds sur un terrain. Même des légendes du football ne tarissent pas d’éloge lorsqu’il parle de jeune prodige. En 2019, Kylian Mbappé a été encensé par le roi Pelé, un grand nom qu’on ne présente plus. Récemment, c’est un autre grand nom du foot français qui a jeté des fleurs au champion du monde.

Quand il est sur un terrain de foot, Kylian Mbappé attire très souvent toutes les attentions. Aussi bien en sélection nationale que dans son club, le Paris Saint-Germain, Mbappé déploie tout son talent. Il est l’un des joueurs français les plus adulés lorsque l’équipe nationale a un rendez-vous. D’ailleurs, une des légendes du foot français estime qu’actuellement Mbappé est le meilleur joueur français. Dans une interview accordée à RMC, Michel Platini puisque c’est de lui qu’il s’agit n’a pas fait la langue de bois quand il parlait du champion du monde. Pour lui, Mbappe « a tout pour être le meilleur, pour être Ballon d’or plusieurs fois« .

« On a vécu 15 années extraordinaires avec deux joueurs exceptionnels qui ont tout gagné, Ronaldo et Messi. Il est en pole position pour le futur. L’avenir est devant lui, il peut tout gagner. Il est le joueur qui devrait être la future grande star des années à venir. On le sent un peu trop focalisé. Il faut qu’il s’amuse, qu’il se fasse plaisir. Je ne connais pas Kylian, je ne l’ai jamais rencontré de ma vie. Mais je lis certaines choses. C’est vrai qu’il veut tout gagner. C’est bien qu’il veuille tout gagner. Moi aussi je voulais tout gagner mais je ne le disais pas. C’est le meilleur joueur français actuellement. Il a tout pour être le meilleur, pour être Ballon d’or plusieurs fois« , confie Michel Platini sur le jeune prodige français.