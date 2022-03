La semaine dernière nous vous annoncions que la Corée du Nord a effectué son plus grand test jamais réalisé de missile balistique intercontinental. Le lendemain du lancement, le pays a lui même communiqué sur cet événement. A cette occasion, un clip qui revient sur les grands moment avait été réalisé et diffusé sur la chaine nationale. Le leader nord coréen avait affirmé que Pyongyang était désormais prêt à freiner toute tentative «dangereuse des impérialistes américains». Selon les dernières informations qui nous sont parvenues, il semblerait que Pyongyang n’ait pas dit toute la vérité sur son lancement. C’est en tout cas ce que dit son voisin Séoul.

La Corée du Nord aurait-elle pas dit toute la vérité sur le dernier lancement de missile balistique intercontinental effectué la semaine dernière? C’est en tout cas ce qu’affirme le voisin du pays qui couvre la partie nord de la péninsule coréenne. Selon Bloomberg, la Corée du Nord a essayé de tromper le monde sur le type de missile qu’elle a tiré la semaine dernière au sujet du test avec succès de l’« énorme » nouveau missile balistique intercontinental. Selon la même source, il s’agissait d’un missile déjà lancée par le passé. Des incohérences ont également été détectées sur les images diffusées par Pyongyang. En effet, selon des sources concordantes, la couverture nuageuse montrée dans la vidéo ne correspondait pas à la météo le jour du lancement, ont déclaré des responsables sud-coréens. Aussi, les mêmes responsables ont déclaré que les ombres de la vidéo du lancement de Hwasong-17 sont tombées dans une direction indiquant que les images ont été tournées entre 8 heures et 10 heures, plutôt que jeudi après-midi, lorsque le missile a explosé dans l’espace et est tombé dans la mer au large du Japon.

Selon un rapport du ministère sud-coréen de la Défense adressé aux législateurs, le missile balistique intercontinental que la Corée du Nord a tiré la semaine dernière était probablement un Hwasong-15 amélioré. Ce missile a été testé avec succès en novembre 2017 et conçu pour transporter une seule ogive nucléaire, a-t-on appris de sources généralement dignes de foi. Toutefois, selon VOA, même si la Corée du Nord a testé le plus petit missile, on peut tout de même considérer cela comme une amélioration technologique. Car des responsables japonais et sud-coréens ont déclaré que le missile a voyagé plus loin et est allé plus haut que n’importe lequel des précédents lancements de missiles intercontinentale de la Corée du Nord de la Corée du Nord.