Alec Baldwin star américaine est revenu sur l’accident qui a eu lieu sur le tournage du film Rust; malheureux accident qui a conduit à la mort de Halyna Hutchins. Mi-février, une plainte avait été déposée par la famille de Mme Hutchins contre Alec Baldwin « et d’autres responsables de la sécurité sur le plateau ». Lors d’un festival dans le colorado, l’acteur est revenu sur cette tragédie mais surtout sur la poursuite engagée contre lui et d’autres repsonsables. Il espère qu’ils ne seront pas tenus pénalement responsable.

Insinuant que la poursuite engagée par la famille avait surtout une motivation financière, il a insister sur le fait que c’était un accident non provoqué. « Ce que vous avez, c’est un certain groupe de plaideurs de quelque côté que ce soit, quelle est leur attitude, eh bien, les gens qui semblent probablement négligents ont assez d’argent. Et les gens qui ont de l’argent ne sont pas négligents… mais cela ne va pas nous empêcher de faire ce que nous devons faire en termes de litige. Pourquoi poursuivre les gens si vous ne voulez pas d’argent? » a-t-il lâché. Pour lui, la situation rappelle le cas des personnes mourant sur leur lieu de travail.

« Penser à tous les milliards de cartouches qui ont été tirées sur des plateaux de cinéma et de télévision au cours des 75 dernières années, et quatre personnes sont mortes… J’ai compté sur les experts en sécurité là-bas pour déclarer que l’arme est sûre et me remettre l’arme. Je n’ai jamais eu de problème… La chose à retenir, c’est que des armes à feu sont tirées dans les films parce que c’est ce que veut le public. J’ai bon espoir que lorsque les faits seront révélés, nous ne serons pas tenus pénalement responsables, mais cela a changé ma vie. Et je ne veux pas dire cela dans le sens ordinaire que j’ai été impliqué dans quelque chose ou que quelqu’un est décédé » a déclaré Alec Baldwin qui a également salué la mémoire d’Halyna Hutchins, une femme aimée et admirée par son entourage.