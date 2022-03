Le 9 mars 1997, disparaissait le rappeur Christopher George Latore Wallace alias Notorious BIG (ou encore Biggie) âgé à l’époque de 24 ans. Il a perdu la vie quelques mois après la mort tragique de son rival 2pac Shakur. Ce dernier perdait la vie le 13 septembre 1996 à l’âge de 25 ans. À l’occasion de l’anniversaire de sa mort, son ami et producteur Diddy, anciennement connu comme Puff Daddy a tenu à lui rendre un hommage sur la toile.

La rédaction vous conseille USA : Young Buck (G-Unit) brièvement arrêté pour avoir vandalisé la voiture de son ex

Notorious BIG était à Los Angeles pour promouvoir son deuxième album Life After Death lorsqu’il a été abattu de quatre balles lors d’une fusillade en voiture. Vingt-cinq ans plus tard, Notorious BIG est toujours considéré comme une légende du Hip Hop et ses oeuvres sont célébrées partout dans le monde. Mercredi 9 mars, Diddy a partagé une vidéo de Biggie au micro, encourageant les jeunes fans à poursuivre leurs rêves avec un commentaire : « Il n’y en aura JAMAIS d’autre. Le PLUS GRAND RAPPEUR DE TOUS LES TEMPS. Aujourd’hui, nous te célébrons et t’honorons, roi. Je t’aime et tu me manques! ».

Lire Notorious B.I.G : sa couronne cédée aux enchères à 600.000 $

Le meurtre de Biggie n’a pas été résolu bien que certains pensent que l’ancien PDG de Death Row Records, Suge Knight, a orchestré le meurtre pour se venger du meurtre de Tupac Shakur en septembre 1996. Une thèse qui n’a pas jusque-là été confirmée. Biggie n’a sorti qu’un seul album de son vivant, Ready To Die en 1994. Le projet a engendré plusieurs classiques du Hip Hop, notamment. « Juicy », « Big Poppa » et « Unbelievable ». Les autres album sortis après son décès sont : Born Again (1999), Duets: The Final Chapter (2005) et The King & I avec sa veuve Faith Evans (2017). Biggie a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en novembre 2020.