L’ancien président américain Donald Trump a insisté à plusieurs reprises sur le fait que Vladimir Poutine n’aurait pas envahi l’Ukraine sous sa présidence. « Je suis le seul président du 21e siècle sous la surveillance duquel la Russie n’a pas envahi », s’est vanté Donald Trump la semaine dernière. D’après un rapport du média britannique DailyMail, Trump a déclaré lors d’un appel téléphonique vendredi le golfeur John Daly qu’il s’entendait « très bien » avec le président Poutine. Selon Trump, la Russie n’avait pas envahi l’Ukraine sous sa présidence parce qu’il avait menacé de bombarder Moscou.

Pour l’ancien président américain, il a l’impression que les occidentaux ont peur de Poutine parce qu’il possède l’arme nucléaire. « Ils disent tous oh, c’est une puissance nucléaire, c’est comme s’ils avaient peur de lui », a déclaré Trump lors de la conversation avec Daly, rapporte DailyMail. « Vous savez, c’était un de mes amis, je m’entendais très bien avec lui. Je dis, Vladimir, si tu le fais, nous arrivons à Moscou. Nous allons frapper Moscou. Et il m’a en quelque sorte cru à 5%, 10%, c’est tout ce dont vous avez besoin », a expliqué Trump.

« Xi ne m’a pas dérangé non plus »

« Pourquoi n’a-t-il pas fait ça ces quatre dernières années ? ‘’Parce qu’il savait qu’il ne pouvait pas’’ », a-t-il ajouté. Le 45e président américain a déclaré avoir usé de la même stratégie avec la Chine, affirmant qu’il ne s’était pas amusé avec Xi Jinping non plus. « Xi ne m’a pas dérangé non plus. Je lui ai dit la même chose, que ce sera la prochaine. Vous savez que ce sera la prochaine. Taïwan sera le prochain », a prédit Trump parlant de l’invasion de l’île.

« Il a compris que je ne jouais pas à des jeux »

Puisqu’il a affirmé qu’il passait assez de temps avec Poutine, Trump a indiqué que « c’est une bonne chose de s’entendre avec les gens ». « Il aurait été si facile pour moi d’empêcher cette parodie de se produire », a poursuivi Trump. « Il m’a compris, il a compris que je ne jouais pas à des jeux », a assuré Trump qui se prénomme déjà 47e président des Etats-Unis.