Le dossier ukrainien a pris une autre tournure depuis le 24 Février dernier. Une guerre a éclaté en Ukraine après que l’annonce par la Russie de l’envoi de soldats dans l’Est du pays. Plus le temps passe, le ton montre entre les deux pays voisins. Des pourparlers ont été entamés pour essayer de trouver une solution à la crise. C’est dans ce contexte que les USA sont accusés de deux poids deux mesures.

Il y aurait-il un deux poids deux mesures dans le traitement accordé à la Russie et Israël par les occidentaux. C’est en tout cas ce que pensent plusieurs personnalités qui dénonce le comportement des USA, le Canada et la Grande-Bretagne ont milité pour des sanctions contre la Russie mais semblent fermer les yeux sur les actes d’Israël en Palestine. Sarah Leah Whitson, ex-patronne de la division Moyen-Orient de Human Rights Watch, relève que « le gouvernement américain, mais aussi les entreprises américaines, se bousculent pour sanctionner et boycotter tout ce qui a un lien avec le gouvernement russe« , curieusement c’est un silence plat quand il s’agit d’Israël.

« Comparez cela avec l’exact opposé lorsqu’il s’agit de sanctionner Israël pour ses violations du droit international au point où les États américains adoptent des lois pour punir les Américains à moins qu’ils ne promettent de ne jamais boycotter Israël . Il est très clair que les motifs de résistance aux sanctions contre Israël, ou même au respect du droit international, sont purement politiques », a affirmé Sarah Leah Whitson. En Grande-Bretagne, une autre voix s’est faite entendre. Il s’agit de la députée travailliste Julie Elliott. Au Parlement, l’élue britannique a estimé qu’il existait un deux poids deux mesures lorsqu’il s’agissait de défendre les Palestiniens.

« Les Palestiniens attendent de nous que nous parlions et agissions dans les mêmes termes. Nous avons sanctionné la Russie au sujet de la Crimée, et nous sommes maintenant susceptibles d’imposer davantage de sanctions, avec lesquelles je suis entièrement d’accord, mais les Palestiniens demandent pourquoi nous ne faisons rien pour mettre fin à l’occupation israélienne », a-t-elle déclaré. Si les critiques comparent les actions militaires israéliennes sur les territoires palestiniens à l’invasion russe de l’Ukraine, les groupes pro-israéliens rejettent les allégations comme de faux parallèles. Pour rappel, le Royaume-Uni et le Canada ont appelé à une enquête de la Cour pénale internationale enquête les crimes de guerre qui auraient été commis en Ukraine. Alors que, l’année dernière, les deux pays ont déclaré que la CPI devrait abandonner une enquête sur Israël parce que la Palestine n’est pas un pays souverain. Cela malgré que la Palestine soit reconnue comme un État par l’ONU.