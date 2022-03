Aux Oscars, Will Smith, nominé pour le prix du meilleur acteur, a violemment frappé le comédien Chris Rock au visage après que celui-ci ait fait une blague sur l’alopécie de sa femme Jada Pinkett. Au départ, les spectateurs et invités ont pensé à une blague organisée par les Oscars, mais les gros mots lancés par Will Smith après le coup porté au comédien.

Avant de remettre le prix du long métrage documentaire, le comédien s’est adressé à Jada Pinkett Smith, lui disant à quel point il avait hâte de la voir dans « GI Jane 2 ». L’actrice de 50 ans s’est rasé la tête l’année dernière tout en révélant son combat contre l’alopécie, qui provoque la chute des cheveux. Will Smith a réagi en montant sur scène et en frappant Chris Rock au visage, avant de retourner s’asseoir laissant un Chris Rock Rock choqué sur scène. « Wow. Wow. Will Smith vient de me démonter la tête » s’est exclamé Chris Rock. Retourné à son siège Will Smith lui a lancé : « Gardes le nom de ma femme hors de ta p**tain de bouche ».

Quelques instants plus tard, il a reçu l’oscar du meilleur acteur. Sur scène, il s’est expliqué, sans convaincre : « Je veux m’excuser auprès de l’Académie (…) L’amour vous fait faire des choses folles », a déclaré Will Smith après avoir reçu sa récompense. Il a été salué pour son rôle dans La Méthode Williams, film dans lequel il joue le père entraîneur de Serena et Venus Williams.

UNCENSORED EXTENDED VERSION of Will Smith smacking Chris Rock from Japanese TV pic.twitter.com/s9BZoRyrrm — Barstool Sports (@barstoolsports) March 28, 2022