C’est une mauvaise nouvelle qui s’est abattue sur la marine américaine. En effet, un avion de cette dernière a eu un accident au nord de la Norvège. Selon les informations du média américain Fox News, l’accident a eu lieu à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière russe, lors d’un exercice de l’organisation du traité atlantique nord (OTAN), hier vendredi 18 mars 2022. L’accident a fait quatre morts, d’après plusieurs responsables qui ont indiqué qu’aucun des passagers à bord de l’avion n’a survécu.

Les autorités norvégiennes ont apporté leur aide

L’information a été confirmée par les marines qui ont souligné que l’avion était un MV-22B Osprey qui faisait partie de l’exercice Gold Response 22 de l’OTAN. Dans une interview accordée à la chaîne américaine, un porte-parole de la marine a fait savoir que les autorités norvégiennes ont apporté leur aide en matière de recherche et de sauvetage. « Nous sommes reconnaissants de leurs efforts et les aiderons dans la recherche et le sauvetage de toutes les manières possibles » a-t-il déclaré. Notons que cet accident intervient alors que la Russie poursuit son offensive en Ukraine.

Cyril Ramaphosa s’était exprimé sur la situation en estimant que l’OTAN était responsable de la situation en Ukraine. D’après lui, les heurts auraient pu être évités si l’organisation n’avait pas pris la décision de s’élargir vers l’est en dépit des différents avertissements lancés à son endroit. « La guerre aurait pu être évitée si l’OTAN avait tenu compte des avertissements de ses propres dirigeants et responsables au fil des ans selon lesquels son expansion vers l’est conduirait à une plus grande, et non moins, instabilité dans la région », avait-il déclaré au parlement sud-africain.