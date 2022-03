Qu’est-ce qui pourrait calmer les tensions entre l’Ukraine et la Russie ? Le président russe Vladimir Poutine a bien voulu donner son avis sur la question lors d’un entretien avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Le président russe a surtout été très intransigeant quant aux exigences russes dans le dossier ukrainien. « La Russie est ouverte au dialogue avec la partie ukrainienne, ainsi qu’avec tous ceux qui veulent la paix en Ukraine. Mais à condition que toutes les exigences russes soient satisfaites » a lâché le président russe au chancelier allemand.

Les exigences russes sont, pour rappel, un statut « neutre et non-nucléaire » (ce qui en réalité veut dire que le pays n’adhère pas à l’OTAN et ne cherche pas à acquérir l’arme nucléaire) la démilitarisation du pays et sa dénazification. Pour finir le président Poutine réclame la reconnaissance de la Crimée comme un territtoire de la Russie et la « souveraineté » des régions de Donetsk et du Lougansk. Il a fait savoir au leader allemand que les objectifs russes seront atteints « sans aucun doute ».

Avant le chancelier allemand, le président russe avait également discuté avec son homologue français Emmanuel Macron; ce dernier n’a pas pas plus avancé que M. Scholz : Selon l’Élysée, « l’anticipation du président Macron est que le pire est à venir compte tenu de ce que lui a dit le président Poutine ». De quoi inquiéter encore plus les occidentaux qui ont pourtant pris des sanctions très dures pour forcer la Russie à mettre fin au conflit et à discuter, jusque-là, sans résultat.