La guerre en Ukraine occupe l’actualité depuis quelques jours. Le mannequin Gigi Hadid, dont le père est le promoteur immobilier palestinien Mohamed Hadid, a fait l’objet de vives critiques pour avoir comparé l’offensive russe en cours au conflit israélo-palestinien.

« Je m’engage à faire don de mes revenus des spectacles de l’automne 2022 pour aider ceux qui souffrent de la guerre en Ukraine, ainsi qu’à continuer de soutenir ceux qui vivent la même chose en Palestine… Nos yeux et nos cœurs doivent être ouverts à toute injustice humaine. Puissions-nous tous nous considérer comme des frères et sœurs, au-delà de la politique, au-delà de la race, au-delà de la religion. À la fin de la journée, des vies innocentes paient pour la guerre- pas des dirigeants… PAIX. PAIX. PAIX. » a affirmé la star des podiums. Sa déclaration a suscité la colère sur la toile venant d’internautes lambda et de personnalités ukrainiennes et juives. Pour ces derniers, on ne peut comparer les deux situations.