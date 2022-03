Une vidéo de propagande diffusée par l’Ukraine simule une attaque sur la ville française de Paris. En pleine guerre ukrainienne, cette vidéo vise à montrer aux citoyens et aux élus français que le pays n’est pas épargné par d’éventuelles frappes de la Russie. Le montage a été partagé par Oleksandr Merezhko, président de la commission ukrainienne des affaires étrangères, et veut donner un aperçu de la situation que vivent les populations en guerre selon des sources ukrainiennes.

Les images montrent une femme essayant de prendre une pose avec en arrière-plan la tour Eiffel, lorsque cette dernière est frappée par un missile, incitant la femme à fuir alors qu’une énorme explosion est vue et que des cris retentissaient de partout. La vidéo a recueilli plus d’un million de vues sur certaines plateformes. La légende de la vidéo a exhorté les internautes comment ils réagiraient si l’invasion de l’Ukraine par la Russie devait se produire dans une capitale européenne.

Selon la politicienne ukrainienne Lesia Vasylenko réagissant après la publication de ladite vidéo : « L’histoire ne fait que se répéter encore et encore, et je ne comprends pas ce qui ne va pas chez nous, les humains et l’humanité. Il est tellement plus facile d’empêcher la mort et la destruction de se produire que de la restaurer plus tard et de faire face à tous les traumatismes. C’est la même chose qu’en 1938, lorsque le monde et les États-Unis en particulier détournaient les yeux de ce qui était fait par Hitler et son parti nazi ».