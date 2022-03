Le procès de l’ancien Directeur de l’émigration et de l’immigration (Dei) a eu lieu hier vendredi 04 mars 2022. Florent Edgar Agbo est poursuivi pour abus de fonction. Il est accusé d’avoir délivré des passeports béninois à des étrangers, des camerounais, notamment. Le parquet a requis contre lui, 10 ans de prison fermes hier, plus une amende de 5 millions de Fcfa. Ses avocats ont tenté vaille que vaille de prouver son innocence.

« Que celui qui n’a pas bénéficié de ses largesses lui jette la première pierre »

L’un deux, Me Cyrille Djikui, a mis en avant la générosité de M Agbo mettant au défi ses accusateurs de nier qu’ils n’ont pas bénéficié à un moment donné des « largesses » de ce dernier « au moment d’établir » leur passeport. « Que celui dans cette salle qui » n’en a pas bénéficié, « lui jette la première pierre » a-t-il lancé. On ignore pour l’instant si les conseils du commissaire divisionnaire pourront obtenir sa relaxe pure et simple comme ils le souhaitent. Le lundi 07 mars prochain, ils seront fixés de même que les camerounais accusés de s’être procurés ces passeports béninois.

Le ministère public a également requis contre eux, 10 ans de prison. Du côté des avocats de l’ex-Dei on soutient que les camerounais avaient réussi à se faire établir des pièces apparemment légales, et que ces pièces ne pouvaient que conduire à un ok de leur client pour faire établir les passeports. Il ne pouvait pas savoir que ces documents étaient faux, croient-ils savoir.