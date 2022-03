La guerre en Ukraine se poursuit après plus de quatre semaines de combats. A mesure que le temps passe, le bilan des victimes s’alourdit ainsi que le nombre de déplacés. Selon un récent décompte, plus de 4 millions d’ukrainiens ont dû quitter les habitations pour fuir la guerre. Selon un responsable américain dont les propos ont été rapportés pas plusieurs médias internationaux, l’homme fort du Kremlin aurait été induit en erreur sur la performance de son armée qui est déployée en Ukraine dans le cadre de l’offensive russe.

Depuis le démarrage de la guerre, il ne passe pas un jour sans que l’offensive russe ne fasse pas la une des médias. Malgré les multiples sanctions imposées au pays dirigé par Vladimir Poutine, l’offensive se poursuit en Ukraine. Hier, un pas vers le règlement du conflit a été fait. En effet, des pourparlers ont été entamés en Turquie avec la présence des deux parties. Si par le passé d’autres tentatives ont été infructueuses on peut espérer que cette fois des actes concrets seront pris pour arrêter le conflit dont les conséquences touchent déjà plusieurs pays dans le monde.

Le fait que le combat dure depuis plusieurs semaines et que la capitale ukrainienne n’est pas encore sous le contrôle des forces russes fait dire à certains observateurs que l’offensive de Russie en Ukraine ne portent pas les fruits auxquels s’attendait le numéro un russe. D’ailleurs, l’agence AP informe dans une de ses publications du jour que des responsables du renseignement américain ont déterminé que le président russe Vladimir Poutine était mal informé par ses conseillers sur les performances des forces russes en Ukraine, selon un responsable américain qui s’est prononcé ce mercredi sur des documents récemment déclassifiés.

Le responsable, qui n’a pas voulu que son identité soit révélée, a déclaré que Poutine s’était senti induit en erreur par l’armée russe. Il va plus loin en affirmant qu’il y avait maintenant des tensions persistantes entre lui et de hauts responsables de la défense russe. Le responsable n’a pas fourni les preuves sous-jacentes de la manière dont les services de renseignement américains ont tiré cette conclusion. Mais la communauté du renseignement a conclu que Poutine ignorait que l’armée avait utilisé et perdu des soldats recrutés récemment en Ukraine. Les mêmes sources indiquent que Poutine n’était pas pleinement conscient de la mesure dans laquelle l’économie russe est endommagée par les sanctions économiques imposées par les États-Unis et leurs alliés.