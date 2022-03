Depuis l’offensive russe en Ukraine, le président Poutine a pointé du doigt l’avancée de l’OTAN comme l’une des raisons de l’attaque russe. Pour le président russe, son pays est menacé par l’alliance qui veut s’installer à ses portes. Mais pour le leader américain il n’en est rien. Une guerre de déclarations qui oppose les deux superpuissances militaires.

Le président américain Joe Biden a affirmé que l’élargissement de l’Otan n’était pas un « projet impérial » visant à déstabiliser la Russie. Selon lui, les dirigeants russes « cherchent à présenter l’extension de l’Otan comme un projet impérial axé sur la déstabilisation de la Russie… C’est très loin de la vérité, l’Otan est une alliance défensive. Elle ne s’est jamais fixée pour objectif l’effondrement de la Russie« , a affirmé Joe Biden ce samedi dans le cadre d’une visite à Varsovie. Alors que la situation en Ukraine est en train d’aborder son deuxième mois, les responsables de l’Otan ont annoncé leur intention de fournir à l’Ukraine des équipements de protection contre les menaces chimiques, biologiques et nucléaires.

« Il pourrait s’agir de détection, d’équipement, de protection et de soutien médical, ainsi que de formation à la contamination et à la gestion des crises », a fait remarquer le responsable de l’Alliance. Pour lui, ces mesures ont non seulement le mérite de soutenir l’Ukraine mais également de défendre le territoire de l’Otan.