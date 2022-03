Plus d’une semaine s’est écoulée depuis l’invasion en Ukraine, déclenchée par la Russie. Alors que la guerre fait rage dans le pays, la Russie a indiqué que l’Ukraine est en train de mettre au point une bombe nucléaire faite à base de plutonium. Les médias russes ont rapporté l’information ce dimanche 6 mars 2022, en se basant sur les informations d’une source anonyme.

L’Ukraine a rejeté ces informations

Il s’agit d’« un représentant d’un organisme compétent » en Russie, qui a mis l’accent sur le fait que l’Ukraine fabrique une arme nucléaire dans la centrale nucléaire de Tchernobyl, fermée en 2000. L’Ukraine a, de son côté, rejeté ces informations. Notons que ces dernières interviennent dans un contexte ou de nombreuses sanctions ont été prises par les pays occidentaux contre la Russie. Pour rappel, plusieurs pays occidentaux ont réagi à cette intervention militaire en la condamnant, mais aussi en infligeant de dures sanctions à la Russie. Ainsi, tout juste après l’attaque russe, le président américain Joe Biden avait annoncé avoir pris, en concertation avec ses homologues du G7, des sanctions dévastatrices contre la Russie.

Moscou interdit d’avoir accès à certains marchés de capitaux

Au nombre des sanctions prises par les pays occidentaux figurent notamment le gel des avoirs des personnalités proches du Kremlin, la sortie progressive d’une partie des banques russes du système interbancaire Swift et l’interdiction pour Moscou d’avoir accès à certains marchés de capitaux. Suite à ces mesures, ce sont les géants des cartes bancaires, Visa et MasterCard qui ont récemment annoncé des sanctions contre la Russie. C’est dans un communiqué que les deux sociétés ont fait connaître leurs décisions, indiquant que MasterCard a « décidé de suspendre (son) réseau de services en Russie » et Visa va « cesser toutes les transactions Visa au cours des prochains jours ».