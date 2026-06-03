La présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, a exprimé sa reconnaissance à la Russie et à l’ex-URSS pour leur rôle dans les luttes de libération en Afrique, lors d’une rencontre officielle avec le président russe Vladimir Poutine à Moscou. La cheffe de l’État tanzanien effectue une visite officielle en Fédération de Russie du 3 au 5 juin, consacrée au renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays.

Une reconnaissance historique au cœur des échanges diplomatiques

Au cours des discussions, Samia Suluhu Hassan a salué l’appui apporté par l’Union soviétique aux mouvements de libération africains durant la période des indépendances. Elle a évoqué une contribution jugée importante dans le soutien aux dynamiques politiques ayant conduit à l’émancipation de plusieurs pays du continent.

Le Kremlin n’a pas détaillé de nouveaux engagements spécifiques dans l’immédiat, mais les échanges ont porté sur l’élargissement des relations économiques, énergétiques et commerciales entre Moscou et Dar es Salaam.

Coopération économique et secteurs stratégiques en discussion

Les autorités russes et tanzaniennes ont abordé plusieurs domaines de partenariat, notamment l’énergie, les infrastructures et les échanges commerciaux. D’après des informations déjà communiquées lors de précédents échanges bilatéraux, des entreprises russes manifestent un intérêt pour des projets liés au pétrole et au gaz en Tanzanie, un secteur en développement dans le pays d’Afrique de l’Est.

Les discussions ont également porté sur les infrastructures portuaires et logistiques, la Tanzanie occupant une position stratégique sur les routes maritimes de l’océan Indien. Des projets de coopération dans le domaine des engrais et de l’agriculture figurent aussi parmi les axes évoqués, avec un commerce bilatéral en progression ces dernières années selon des données publiques relayées par plusieurs agences.

Vers un cadre élargi de partenariats économiques

Dans le prolongement des échanges, les deux parties ont évoqué la possibilité de renforcer les investissements russes en Tanzanie. Ces initiatives s’inscrivent dans une dynamique visant à accroître la présence économique russe dans plusieurs secteurs clés de l’économie tanzanienne.

Selon les statistiques, les échanges entre les deux pays ont connu une hausse d’environ 20 % en 2025, principalement portés par les exportations d’engrais et les importations de produits agricoles tanzaniens. La visite officielle de Samia Suluhu Hassan à Moscou doit se poursuivre jusqu’au 5 juin, avec la tenue d’autres entretiens consacrés à la coopération politique et économique entre les deux États.