L’administration américaine accuse la Russie de vouloir faire usage des armes chimiques et biologiques dans le cadre de la guerre qu’elle mène en Ukraine. Par le canal d’une publication sur le réseau social de l’oiseau bleu, l’attachée de presse de la Maison-Blanche s’est dans un premier temps prononcé sur les accusations de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

L’officielle russe accusait notamment l’Ukraine de gérer des laboratoires d’armes chimiques et biologiques avec le soutien des États-Unis. Mais la porte-parole de la présidence américaine a répondu en indiquant que la Russie faisait le lit à l’usage de ces armes. « Tout cela est un stratagème évident de la Russie pour tenter de justifier sa nouvelle attaque préméditée, non provoquée et injustifiée contre l’Ukraine », a lancé de l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Une utilisation éventuelle des armes chimiques

« Maintenant que la Russie a fait ces fausses déclarations et que la Chine a apparemment approuvé cette propagande, nous devrions tous être à l’affût que la Russie utilise éventuellement des armes chimiques ou biologiques en Ukraine, ou qu’elle crée une opération sous fausse bannière en les utilisant », a-t-elle poursuivi. Rappelons que deux semaines après le début de la guerre, aucune porte de sortie ne semble visible pour le moment. Les forces russes continuent d’avancer et les négociations entre les deux parties ne débouchent sur aucune décision.