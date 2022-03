L’Ukraine est le théâtre d’une guerre depuis plusieurs semaines. A l’heure actuelle, personne ne peut prédire l’issue de cette guerre qui fait déjà de nombreuses victimes dans les deux camps selon nos recoupements d’informations. Récemment, un responsable de l’OTAN entendez Organisation du traité de l’Atlantique nord a affirmé que la Biélorussie dirigée par le Président Alexandre Loukachenko pourrait prendre une part plus active dans cette guerre.

Un responsable de l’OTAN a déclaré aux journalistes que l’Ukraine et la Russie se dirigeaient vers une impasse dévastatrice et que la Biélorussie pourrait entrer activement en guerre pour aider la Russie dans les prochains jours. Le responsable affirme que la Russie n’a pratiquement pas progressé au cours des deux dernières semaines, mais le président Vladimir Poutine devrait s’enfoncer plutôt que de battre en retraite. Le responsable a déclaré que la Biélorussie, qui autorise déjà la Russie à utiliser son territoire pour des bases militaires, pourrait intensifier son engagement et pourrait même laisser la Russie placer des armes nucléaires dans le pays.

« Le gouvernement biélorusse prépare l’environnement pour justifier une offensive biélorusse contre l’Ukraine et le déploiement imminent d’armes nucléaires russes en Biélorussie« , a déclaré le responsable. « La réalité est qu’aucune des parties n’a de supériorité sur l’autre« , a déclaré le responsable. « Alors que se passe-t-il lorsque ces deux forces se frottent l’une contre l’autre de cette manière ? Les pertes en vies humaines et les dégâts seront assez graves. Aucune des deux parties ici ne peut gagner. Aucune des deux parties ne capitulera« , a poursuivi le responsable. Le week-end écoulé, Loukachenko avait affirmé que «Poutine est en meilleure forme que jamais».