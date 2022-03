Le 24 Février dernier, la Russie dirigée par le Président Vladimir Poutine a lancé une offensive en Ukraine. Depuis cette date, l’Ukraine est en guerre sur son territoire. Déjà plus de trois semaines que l’offensive russe a démarré et les victimes continuent de s’accumuler. Alors que le président Zelensky a appelé à un dialogue direct entre lui et le président Poutine ce samedi, le président Biélorusse Alexandre Loukachenko s’est exprimé au micro d’une chaine japonaise. Il a évoqué sa relation avec l’homme fort du Kremlin et assuré qu’il est « en meilleure forme que jamais ».

Entre la Biélorussie et la Russie sont plutôt cordiale. Selon des médias internationaux, la Russie a utilisé le territoire biélorusse comme étape pour son invasion de l’Ukraine le 24 février. Le Président Alexandre Loukachenko ne cache pas d’ailleurs qu’il est en contact avec l’homme fort du Kremlin et qu’il est « absolument au courant de tous les détails, dans la mesure du possible, à la fois étatiques et personnels » sur Poutine. Cette confidence a été faite au cours d’un entretien avec la chaîne de télévision japonaise TBS. L’agence de presse d’État BelTA a diffusé un extrait de l’interview du Président Loukachenko.

Au cours de l’interview, le dirigeant biélorusse a longuement loué le président Poutine et a assuré qu’il était en parfaite sante. « Poutine est absolument en forme, il est en meilleure forme que jamais … C’est une personne complètement saine d’esprit, en bonne santé physique – c’est un athlète. » Alors que les occidentaux ont qualifié Poutine d’« irrationnel » et de « totalement paranoïaque », Loukachenko les a invité à se « débarrasser de cette stupidité, de cette fiction ». « Lui et moi ne nous sommes pas seulement rencontrés en tant que chefs d’État, nous sommes en bons termes« , a également déclaré Loukachenko dans un enregistrement de l’interview partagé par l’agence de presse d’État BelTA

Dans la même interview, le président Biélorusse Loukachenko a par ailleurs déploré l’éclatement de l’Union soviétique en 1991. Le thème est celui que Poutine a fréquemment abordé, notamment lorsqu’il a suggéré dans des discours avant l’invasion que l’Ukraine était une construction artificielle et une « partie inaliénable » de l’histoire et de la culture russe. « L’effondrement de l’Union soviétique est une tragédie », a déclaré le président Loukachenko. « Si l’Union soviétique avait survécu jusqu’à ce jour, nous aurions pu éviter toutes sortes de conflits dans le monde », a martelé le chef d’Etat.