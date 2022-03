La Russie mène depuis un peu plus d’un mois une offensive en Ukraine. En occident, l’offensive est vu d’un mauvais œil et la plupart des pays ont critiqué la décision du numéro un russe Vladimir Poutine. Des sanctions ont été imposées à la Russie et des hauts dirigeants russes. Dans ce contexte, nous apprenons qu’un institut que l’Etat russes qualifie d’«agent étranger» a rendu publique une étude qui révèle la côte de popularité de Vladimir Poutine.

La guerre en Ukraine se poursuit depuis qu’elle a démarré il y a un peu plus de 4 semaines malgré les sanctions infligées par les occidentaux. Il y a deux jours, des pourparlers ont été entamés en Turquie pour tenter de trouver une solution à la crise qui dure déjà un peu trop. Alors que l’action du président russe est critiquée par l’occident, il semblerait qu’en Russiele président Poutine a le soutien de son peuple. C’est en tout cas ce qu’on peut croire à la lecture des résultats d’une étude réalisée en Russie.

Selon une étude du Levada Center, un institut indépendant que l’Etat russe considère comme « agent étranger », 83% des Russes approuvent les actions de Vladimir Poutine au cours de ce mois qui finit. Ce chiffre est en hausse comparativement au mois précédent pendant lequel l’homme fort du Kremlin 12% de moins. Selon le même institut de recherche et d’analyse de l’opinion publique russe, 69% des Russes jugent que « les choses vont généralement dans la bonne direction » dans leur pays ce mois de Mars. Aussi, la confiance dans l’actuel président russe qui était de 34% en Février a également bondi de 10%.