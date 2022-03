Donald Trump est un ancien président américain qui a coup sûr a marqué l’histoire de son pays. Sous son mandat, le magnat de l’immobilier devenu 45è président des USA a pris des mesures fortes qui n’ont pas toujours fait l’unanimité. Cela fait maintenant un peu plus d’un an, que l’ancien président a quitté la Maison-Blanche. Ses derniers jours à la Maison-Blanche n’ont pas été de tout repos et Trump a essuyé de nombreuses critiques surtout après l’invasion du Capitole. Pendant une discussion virtuelle avec le Washington Post, un ancien conseiller de Trump a fait des révélations sur ce qu’attendait Poutine de lui.

Trump fait une nouvelle fois parler de lui. Pendant son mandat, Trump avait critiqué à plusieurs reprises l’Allemagne et l’Europe car il estimait que les pays européens ne payaient pas suffisamment leur juste part du fardeau de la défense de l’alliance. De ce fait, Trump considérait l’OTAN comme un handicap pendant sa présidence. Pendant un événement virtuel, John Bolton ancien conseiller à la sécurité de Trump faisait des confidences sur Trump et le dirigeant russe Vladimir Poutine avec qui les relations étaient plutôt cordiales.

A en croire, l’ancien conseiller de Trump, Poutine attendait du magnat de l’immobilier qu’il retire les USA de l’OTAN(Organisation du traité de l’Atlantique nord). « Je pensais qu’il avait mis le pied dessus, mais au moins il ne s’est pas retiré à ce moment-là« , a déclaré l’ancien conseiller John Bolton. « Dans un deuxième mandat de Trump, je pense qu’il pourrait bien s’être retiré de l’OTAN. Et je pense que Poutine attendait cela.« , a poursuivi l’ancien conseiller qui a écrit dans ses mémoires sur l’ examen par Trump de se retirer de l’OTAN en 2018.