Hier mardi 08 mars 2022, le monde entier célébrait la journée de la femme. Malgré la situation de crise en ukraine, ce moment n’est pas passé inaperçu aux yeux du chef de l’Etat russe Vladimir Poutine qui s’est adressé aux femmes des son pays. D’après le chef de l’Etat, ces dernières peuvent être fières des hommes militaires qui combattent en Ukraine, pour d’après lui, défendre la Russie.

« Je sais à quel point vous êtes inquiètes pour vos proches »

Dans un discours télévisé, Vladimir Poutine s’est adressé aux mères, épouses, sœurs, épouses et petites amies des soldats russes actuellement au front en Ukraine. « Je sais à quel point vous êtes inquiètes pour vos proches », a-t-il continué, avant d’ajouter : « Vous pouvez être fières d’eux comme tout le pays est fier et soucieux d’eux ». Notons que les propos de Vladimir Poutine interviennent après le décès, début mars, de l’employée de Marina Fenina, employée de l’organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

« Marina a été tuée alors qu’elle ramassait des vivres pour sa famille dans une ville qui est devenue une zone de guerre. À Kharkiv et dans d’autres villes et villages d’Ukraine, des missiles et des missiles ont touché des immeubles résidentiels et des centres-villes, tuant et blessant des civils innocents – femmes, hommes et enfants » a déclaré l’organisation dans un communiqué. Pour rappel, l’invasion russe a commencé le jeudi 24 mars 2020, suite à la décision de Vladimir Poutine d’intervenir militairement en Ukraine. Cela, sur demande des dirigeants des régions séparatistes du Donbass, toujours en Ukraine.