Le président américain Joe Biden a tenu des propos très durs à l’endroit de son homologue russe Vladimir Poutine. En effet, alors qu’il était en visite à Varsovie, en Pologne, ce samedi 26 mars 2022, le locataire de la Maison Blanche a estimé que ce dernier ne devait pas rester au pouvoir, suite à l’offensive qu’il a lancée en Ukraine. Au cours d’un discours au château royal de Varsovie, le numéro un américain s’est adressé au peuple russe et a aussi déclaré : « Pour l’amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir ».

« Il ne parlait pas du pouvoir de Poutine en Russie »

Il n’a pas fallu longtemps pour qu’un responsable de la Maison-Blanche vienne clarifier les dires du chef de l’Etat américain. « Ce que le président voulait dire, c’est que Poutine ne peut pas être autorisé à exercer un pouvoir sur ses voisins ou sur la région. Il ne parlait pas du pouvoir de Poutine en Russie, ni d’un changement de régime » a-t-il déclaré. Notons que ce n’est pas la seule bourde commise par Joe Biden lors de son déplacement en Pologne. Toujours au cours de cette visite, le chef de l’état américain s’était adressé aux soldats de la 82e division aéroportée de l’armée américaine.

La position de Joe Biden n’a pas changé

A ce moment, le président américain avait évoqué une présence de l’armée américaine en Ukraine. Selon les informations du journal américain, New York Post, il avait déclaré : « Vous allez voir quand vous serez là-bas, et certains d’entre vous y sont allés, vous allez voir – vous allez voir des femmes, des jeunes debout au milieu devant un maudit char en train de dire, ‘ Je ne pars pas, je tiens bon ». Suite à ces propos, un responsable de la Maison-Blanche avait rapidement réaffirmé la position officielle des Etats-Unis concernant cette question. Dans une interview accordée au New York Post, il a fait savoir que la position de Joe Biden sur le conflit ukrainien n’a pas changé, soulignant qu’il n‘y aura pas de déploiement de troupes américaines en Europe de l’Est.