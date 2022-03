Dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023), les Ecureuils du Bénin ont obtenu, ce dimanche 27 mars 2022 au Mardan Stadium de la Turquie, leur deuxième victoire face à la Zambie. Ils ont dicté leur loi aux Chipolopolo de la Zambie par le score de 2 buts à 1. Les deux (02) buts béninois ont été respectivement l’œuvre de Cèbio Soukou à la 34ème minute et de Tosin Ayigun à la 83ème minute. Le seul but zambien a été inscrit par l’attaquant Kevin Kampamba à la 23ème minute. Ce résultat des Béninois leur permet de décrocher leur deuxième succès dans le tournoi après avoir battu lors de leur première sortie les Lone Stars du Libéria sur la marque de 4 buts à 0. Dans ce tournoi, Cèbio Soukou et Tosin Ayigun ont marqué chacun deux buts en deux rencontres disputées.

Pour le second match que la sélection nationale du Bénin a joué ce dimanche 27 mars 2022, l’entraineur national par intérim, Moussa Latoundji a adopté le même système de jeu comme il l’a fait le jeudi 24 mars 2022 face au Libéria. Il a opté pour l’offensif. Il est en train donc d’imprimer sa marque à l’équipe. Son système de jeu diffère de celui pratiqué entre temps par l’ex sélectionneur des Ecureuils du Bénin, Michel Dussuyer. Il avait déclaré, le 14 mars 2022 en conférence de presse au stade de l’amitié «Général Mathieu Kérékou» de Kouhounou, qu’il va à Antalya pour «faire quelque chose de bien en Turquie» afin de faire plaisir aux supporters des Ecureuils du Bénin. Il faut signaler que pour son troisième match, l’équipe nationale du Bénin croisera, ce mardi 29 mars 2022, les crampons avec les Eperviers du Togo.