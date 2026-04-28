CdM 2026: que peut la France sans Kylian Mbappé ?

En ce 28 avril 2026, Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid et capitaine de l’équipe de France, est au centre des attentions après une lésion au semi-tendineux gauche. Participera-t-il ou non à la prochaine Coupe du Monde ? La tendance est au “Oui”. Cependant, le joueur pourrait être diminué et une rechute n’est pas à exclure. Quel plan B, dès lors, pour le staff des Bleus ?

En interne, l’encadrement tricolore anticipe plusieurs scénarios. La compétition débute le 11 juin prochain. Les Bleus eux, ne joueront que le 16 face au Sénégal. D’ici là beaucoup de choses peuvent encore se dérouler, mais, tout naturellement, l’état de forme du capitaine influence directement l’organisation offensive de la sélection tricolore.

Qui pour remplacer Kylian Mbappé en cas de blessure ?

Le sélectionneur, Didier Deschamps, doit donc envisager un plan B, même si le retour du joueur reste l’option privilégiée. Qui pour le remplacer ? Ousmane Dembélé (PSG) pourrait devenir le principal dynamiteur. Pour rappel, il occupe le poste de numéro 9 au PSG. Michael Olise (Bayern Munich) offrirait lui une solution technique entre les lignes. Ryan Cherki (Manchester City) pourrait aussi être titularisé.

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Dans tous les cas, la marge de manœuvre s’est déjà réduite avec le forfait d’Hugo Ekitiké, blessé au tendon d’Achille lors du quart de finale entre Liverpool et le PSG, remporté par les Franciliens sur le score de 2-0. Des profils plus jeunes, comme Eli Junior Kroupi (AFC Bournemouth) reviennent aussi, sans garantie d’un rôle majeur dans un tournoi de ce niveau.

Le retour des anciens, possible ?

Du côté des surprises, on pourrait aussi envisager le retour de joueurs de talents, qui ont brillé sous le maillot des Bleus, comme Olivier Giroud, désormais à Lille ou Karim Benzema, qui a laissé entrevoir un possible retour en sélection, même si ce dernier nom semble assez peu probable, lui qui entretien de fraîches relations avec le sélectionneur Didier Deschamps. Rappelons qu’il ne s’agit que de simples hypothèses, l’heure étant à l’optimisme du côté du staff français.