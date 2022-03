Au Bénin, le prix du pain a connu il y a quelques semaines une hausse, passant de 125 à 150 Francs Cfa. Actuellement, les choses sont rentrées dans l’ordre, mais pour combien de temps encore ? En effet, les boulangers disent être confrontés à la flambée du prix du blé alors que l’arrêté de 2008 les oblige à vendre la baguette de pain à 125 f. Malgré les mesures prises par le gouvernement pour soulager les promoteurs de boulangeries et les subventions promises, l’économiste Barthélémy Sènou pense que le prix de la baguette de pain finira par grimper.

« Je suis presque convaincu… »

« Mettre en place une nouvelle usine de fabrication de farine de blé, cela accroît la capacité de production de farine de blé au niveau du pays, mais malheureusement cette usine ne pourrait fonctionner efficacement que lorsqu’elle dispose elle-même de son principal facteur de production qui est le blé. Je suis presque convaincu (qu’on finira par assister à une hausse du prix du pain) ; à moins que la providence nous prouve le contraire » a-t-il déclaré au micro de Radio Bénin. L’homme explique que cette flambée du prix du blé est un problème exogène. Pour lui, il n’est pas évident que les pays comme le Bénin puissent être capable de se mettre à l’abri de cette augmentation du prix du pain et de tous les autres dérivés du blé.

« Nous serons malheureusement sans armes pour pouvoir nous protéger contre cette augmentation du prix »

« Tout ce qui est fabriqué à partir du blé, je suis presque certain que les prix vont monter et nous serons malheureusement sans armes pour pouvoir nous protéger contre cette augmentation du prix » a déclaré l’économiste. Barthélémy Sénou propose la mise en place d’un autre système de production du pain à base des produits locaux. Dans le contexte géopolitique actuel, c’est une solution qu’il faut explorer, assure l’économiste. Le pays pourra ainsi être à l’abri des conséquences néfastes de l’augmentation du prix du blé à moyen et à long terme, selon ses dires.