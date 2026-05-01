Bénin : le Django Rally 2026 lancé à Cotonou, un parcours entre mobilité, tourisme et réseautage

Les organisateurs du Django Rally ont officiellement lancé l’édition 2026 de l’événement ce jeudi 30 avril à Cotonou, lors d’une conférence de presse tenue à la Maison Rouge. Au nom de Francis Agbado, président du Django Rally, la coordonnatrice Fairouz El Mejri a présenté les contours de cette nouvelle édition aux partenaires et acteurs invités.

L’événement, qui se déroulera du 9 au 10 mai 2026, reliera Cotonou, Ouidah et Tori à travers un parcours mêlant conduite tout-terrain, activités économiques et initiatives sociales. Le Django Rally se positionne comme une plateforme d’échanges entre décideurs, entrepreneurs et partenaires, organisée autour d’un itinéraire en mouvement.

Un format alterné avec le Salon de l’automobile

Lors de la présentation, la coordination du projet a rappelé l’évolution du concept depuis son lancement en 2022, suivi d’une seconde édition en 2024. En 2025, les organisateurs avaient opté pour un Salon de l’automobile, présenté comme une alternative complémentaire au rallye.

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Le Django Rally et le Salon de l’automobile sont appelés à se succéder selon un principe d’alternance annuelle. Cette approche vise à proposer deux formats distincts : l’un structuré autour d’un espace d’exposition, l’autre fondé sur une expérience itinérante. « Les connexions les plus puissantes ne se créent pas à l’arrêt. Elles se créent en mouvement », a déclaré Francis Agbado dans son message transmis à l’assistance.

Un itinéraire structuré sur deux jours

Le programme officiel prévoit plusieurs étapes opérationnelles avant le départ du rallye. Les activités logistiques débutent le 7 mai à l’esplanade de l’Amazone à Cotonou, suivies le 8 mai par le marquage des véhicules, les contrôles techniques et les animations destinées aux participants.

Le départ du rallye est fixé au samedi 9 mai entre 7h30 et 9h30 depuis le même site. Les participants prendront ensuite la direction de Ouidah via un parcours off-road, avec une pause déjeuner prévue à Tori, à la ferme Jacqueville. Une seconde phase de conduite reliera Tori à Ouidah dans l’après-midi, avant l’installation des participants dans des établissements hôteliers et l’organisation d’une soirée conviviale.

Le retour est programmé le dimanche, avec un départ de Ouidah en direction de Cotonou dans l’après-midi, après un brunch de clôture. L’arrivée est prévue à l’esplanade de l’Amazone, où une cérémonie de remise de trophées est annoncée.

Des actions sociales intégrées au programme

L’édition 2026 inclut également des activités à caractère social et environnemental. Une campagne de boisement est prévue le dimanche en présence d’autorités locales, accompagnée de l’attribution de bourses d’études à des élèves.

Le dispositif de sécurité mobilise plusieurs structures, dont la Police républicaine, les services de secours et des équipes de motards, selon le programme communiqué par les organisateurs. Des contrôles techniques sont également prévus en amont afin d’assurer la conformité des véhicules engagés. Les organisateurs annoncent une arrivée du rallye à Cotonou le 10 mai en fin de journée, suivie d’une cérémonie officielle marquant la clôture de l’édition 2026.