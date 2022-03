Le procès de l’ex-directeur de l’Immigration et de l’Emigration, le Commissaire divisionnaire Edgard Florent Agbo et ses co-accusés dans l’affaire dite «délivrance de passeports aux camerounais» s’est ouvert ce vendredi 04 mars 2022 à la Cour de répression des infractions économiques et du Terrorisme (CRIET). 22 personnes sont poursuivies dans ce dossier entre autres des fonctionnaires de police, des étrangers. Après les plaidoiries des avocats des mis en cause dans cette affaire dite «délivrance de passeports aux camerounais» et les réquisitoires du ministère public représenté par le premier Substitut du Procureur spécial près la CRIET, le procès est renvoyé au 7 mars 2022 pour les délibérés.

Selon Frissons radio, dans son réquisitoire, le ministère public représenté par le Premier Substitut du Procureur Spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du Terrorisme a requis 10 ans de prison ferme et 5 millions d’amende pour «abus de fonction » contre l’ex-directeur de l’Immigration et de l’Emigration, Florent Agbo. Le ministère public a, dans son réquisitoire, demandé de condamner la Secrétaire de l’ex-directeur de l’Immigration et de l’Emigration à 10 ans donc 5 ans avec sursis plus 5 millions d’amende pour «abus de fonction ».

A l’endroit des six camerounais à qui les passeports béninois ont été délivrés, un agent de la mairie de Cotonou et le chef quartier de Avotrou, le ministère public requiert contre chacun d’eux aussi 10 ans de prison plus 5 millions d’amende. Un propriétaire d’entreprise de transfert d’argent en face de la direction de l’émigration et de l’Immigration en prison dans ce dossier, le ministère public a requis contre lui 10 ans de prison dont 3 fermes pour «complicité d’abus de fonction ». Il faut signaler que le ministère public représenté par le Substitut du Procureur spécial près la CRIET a demandé des relaxes au bénéfice du doute au profit de sept (07) fonctionnaires de la police républicaine.