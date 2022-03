Camille Henderson, une femme noire a accusé Delta Air Lines de discrimination après qu’un agent de bord lui aurait demandé de se déplacer à l’arrière d’un avion pour faire de la place à deux femmes blanches. « Je ne veux pas en faire une affaire raciale, mais au lieu de demander aux deux femmes blanches qui étaient assises à côté de moi (de bouger), dans une tentative de les accommoder, elles m’ont essentiellement obligée à bouger » a déclaré la jeune femme.

« Je ne sais tout simplement pas pourquoi j’ai dû changer de place parce que c’était le siège que j’avais payé, c’était mon siège assigné » a-t-elle ajouté. À son arrivée elle a tenté de se plaindre à un agent du service client de Delta Airlines qui lui a signifié qu’il ne pouvait rien faire pour ce genre d’événement. Contactée par la presse américaine, la Compagnie Delta a affirmé qu’une enquête interne allait être lancée : « Nous examinons cette situation pour mieux comprendre ce qui s’est passé. Delta n’a aucune tolérance pour la discrimination sous quelque forme que ce soit et ces allégations vont à l’encontre de nos valeurs profondes de respect et d’honneur de la diversité de nos clients », a ajouté le représentant. Quant à la victime, elle jure de ne plus prendre un vol de la compagnie : « Moi, en tant que femme noire, j’ai été déplacée pour mettre à l’aise deux femmes blanches. Cela n’a aucun sens pour moi »

