L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (Anip) a été chargée pour réaliser la Liste Electorale Informatisée (LEI) avant les élections législatives du 08 janvier 2023. La loi 2019-43 portant code électoral en son article 6 dispose que «les élections se feront sur la base de la Liste Electorale informatisée». L’article 17 va corroborer cette disposition évoquée précédemment que cette liste est transférée à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) par l’ANIP. Le Secrétaire à la jeunesse aux sports et aux loisirs du Parti «Les Démocrates», Gafari Adéchokan, reçu sur l’émission «5/7 matin» de la chaîne de la télévision nationale ce lundi 07 mars 2022, a parlé des inquiétudes du Parti «Les Démocrates» sur la réalisation de la Liste Electorale Informatisée par l’Anip dont le Gestionnaire mandataire, Cyrille Gougbédji est le «Secrétaire général adjoint de la Présidence ».

Gafari Adéchokan a exprimé ses craintes par rapport à la fiabilité de la Liste Electorale Informatisée (LEI) que l’Agence Nationale d’Identification des Personnes va réaliser. Dans la loi 2019-43 portant code électoral du 15 novembre 2019, il n’est institué nulle part, selon le Secrétaire à la jeunesse au sport et aux loisirs du Parti «Les Démocrates», «le croisement de la LEPI avec le RAVIP» puisqu’«aucun élément de ce code ne l’a prévu ». Pour lui, « c’’est l’incapacité aujourd’hui de l’ANIP à travers le RAVIP à réaliser la Liste Electorale Informatisée indépendamment de la LEPI qui impose la lecture croisée alors que la loi ne prévoit pas» cela.

En matière électorale, une liste électorale mal faite est souvent source de conflits dans le monde. L’introduction dans la conception de la liste électorale des éléments à suspicion est dangereuse pour l’avenir. C’est pour cela que Gafari Adéchokan a déclaré que «l’Agence qui est sous tutelle du président de la République, pour nous, c’est des inquiétudes énormes» et que le Gestionnaire mandataire de l’Anip, Cyrille Gougbédji «est en plus le Secrétaire général adjoint de la Présidence».

Pour le Secrétaire à la jeunesse aux sports et aux loisirs du Parti «Les Démocrates», le Gestionnaire mandataire de l’Anip, «est déjà très impliqué pour être responsable d’un outil politique autonome indépendant » et que cela gêne parce qu’«on ne peut pas être juge et parti». Le fait de supprimer l’instance autonome dans laquelle toute la classe politique de tout bord se retrouve pour «gérer nos listes électorales» est source de recul, le parti « Les Démocrates» est prêt à participer aux prochaines élections législatives du 08 janvier 2023.

«Même si les élections auront lieu demain, nous nous sommes prêts à y participer parce qu’il faut sauver ce pays. Une assemblée nationale monocolore soumise au diktat d’un seul camp, pour toute une nation, c’est quand sérieux, nous devons avoir matière à nous interpeller mutuellement vous et nous et la société civile. Il faut qu’on trouve un mécanisme pour qu’on puisse sortir cette instance-là de toute cette situation qui est déjà établie » a–t-il précisé. La recherche du consensus au sein de la classe béninoise autour de la Liste Electorale Informatisée est plus importante, ceci, selon Gafari Adéchokan, pour «offrir au peuple béninois au moins pour une première fois depuis 2016, une élection crédible qui n’est pas source de conflits».