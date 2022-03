Les djihadistes recrutent dans le Nord-Bénin. C’est l’information principale portée à la presse par la Fondation Malèhossou après sa tournée dans la partie septentrionale du pays. « Nos frères qui sont dans le septentrion sont en train de souffrir parce que depuis plusieurs mois, les djihadistes sont installés entre la frontière du Bénin et du Burkina Faso. Les gens ont peur…Les djihadistes sont en train de recruter les gens. Ils y a beaucoup de jeunes du Nord qui ont quitté leurs maisons et depuis plusieurs mois, ils ne sont plus revenus. Après des enquêtes, les gens ont compris qu’ils sont recrutés » a déclaré le président de cette Fondation Yacoubou Malèhossou au micro de Reporter Bénin Monde.

Un « service de gardiennage » proposé aux jeunes

Il a ensuite expliqué le mode de recrutement des djihadistes. En effet, selon ses dires, ces terroristes proposent aux jeunes « un service de gardiennage. Vous allez garder la forêt et on vous paie 200.000 Fcfa, 100.000 Fcfa, par mois. Mais (une fois) en forêt, il ne s’agit plus de gardiennage. Nous avons eu la chance de rencontrer quelques-uns à Toucountouna qui nous ont dit qu’ils faisaient partie de ceux qui (ont été) recrutés. Mais en forêt, on a commencé par leur distribuer des armes à feu. Ils ont fui » a rapporté Yacoubou Malèhossou.

Pour l’ancien député, de tels témoignages font peur. Yacoubou Malèhossou demande donc aux jeunes musulmans de ne jamais collaborer avec les terroristes. Il les invite par ailleurs à dénoncer aux forces de sécurité publique, les personnes suspectes dans leur voisinage. Rappelons que la tournée de la fondation Malèhossou dans le Nord –Bénin a débuté en février 2022. Elle a duré deux semaines.