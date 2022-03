Le candidat Eric Zemmour s’est exprimé sur la volonté de l’Ukraine d’adhérer à l’Union européenne. Pour Zemmour une telle décision pourrait créer de gros problèmes avec la Russie. Invité de BFMTV, il a dénoncé une opération de communication, mais a mis en garde contre les problèmes que cela pourrait engendrer avec la Russie. Ce n’est pas la première fois qu’Eric Zemmour s’exprime sur une organisation regroupant plusieurs pays.

« Il y a un problème géostratégique majeur que pose l’Otan […] L’extension de l’Otan depuis 30 ans à l’est contrairement à toutes les promesses […] est vu légitimement comme une agression par la Russie » avait-il déclaré concernant l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord dirigé par les USA. Concernant la demande d’adhésion de l’Ukraine, la Géorgie et la Moldavie à l’UE, il a donné sans hésitation son point de vue.

«Tout le monde sait qu’il faut des années et des années, voire dix ans, pour faire entrer un pays dans l’Union européenne, pour qu’ils aient intégré l’acquis communautaire… Moi je pense aujourd’hui qu’il faut faire descendre le conflit et essayer de ramener tout le monde autour de la table» a déclaré M. Zemmour. Pour lui, l’entrée de l’Ukraine dans l’UE mènerait à un lien avec l’OTAN et cela pourrait être considéré comme un acte de guerre vis-à-vis de la Russie.