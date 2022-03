En pleine campagne de sanctions contre la Russie, certains pays ne comptent pas suivre les règles. C’est le cas de l’Inde, un allié historique de la Russie sur le plan militaire, qui a décidé d’acheter du pétrole en pleine tension entre l’occident et la Russie. La compagnie pétrolière publique indienne a acheté 3 millions de barils de brut russe cette semaine selon l’Associated Press.

Selon toute vraisemblance, l’Inde aurait acheté ce pétrole à prix très réduit. Une situation qui arrange à la fois New Delhi, mais aussi Moscou qui doit écouler le maximum de ressources pour tenir le plus longtemps possible dans sa posture. Selon le site The Hill, la plus grande partie du pétrole indien, 27 %, provient de l’Irak, suivi de l’Arabie saoudite avec 17 %, des Émirats arabes unis avec 13 % et des États-Unis avec 9 %. Historiquement, le pays n’était pas un grand client de la Russie. Il s’agit donc d’une opération toute à fait opportune qui arrange les deux parties.

Outre l’Inde, la Russie pourrait compter sur la Chine pour continuer à commercer. Les autorités chinoises l’ont d’ailleurs implicitement déclaré. « L’amitié entre les deux peuples est solide comme un roc et les perspectives de coopération future sont immenses », a affirmé le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, devant la presse