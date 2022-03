De lourdes sanctions ont été imposées à la Russie, par les pays occidentaux depuis le début de son offensive en Ukraine. Cependant, cette décision a des impacts considérables sur plusieurs grandes économies dont l’Inde. Le pays dépend grandement de la Russie en ce qui concerne les importations d’huiles comestibles et d’engrais. L’Inde veut remédier à la situation en optant pour un système alternatif qui lui permettra de poursuivre les échanges commerciaux avec la Russie. Pour cela, les autorités indiennes travaillent actuellement sur un système de paiement alternatif afin de contourner les sanctions dont la Russie fait l’objet.

Une banque potentielle a été identifiée

La question de l’impact des sanctions imposées à la Russie sur l’économie indienne a été confiée à un groupe de travail interministériel indien. Dans un entretien accordé au média indien Hindustan Times, un responsable a confié qu’une banque potentielle a été identifiée dans le cadre du dit système. Cependant, la source n’a pas donné de détails sur cette dernière. Toutefois, il a indiqué que des consultations ont eu lieu avec des représentants de plusieurs banques à savoir : UCO Bank Ltd, SBI et la banque centrale indienne, la Reserve Bank of India. Notons que l’Inde n’est pas le premier pays à vouloir contourner les sanctions occidentales imposées à la Russie.

Les achats de marchandises sur une base de paiement différé

Au cours de la semaine dernière, la compagnie russe d’hydrocarbures Surgutneftegaz s’est associée à la Chine pour contourner les sanctions imposées à la Russie. Selon plusieurs sources anonymes, avec cette association, les acheteurs chinois pourront acheter du pétrole russe sans donner de garanties appelées « lettre de crédit ». En utilisant des comptes, les clients achètent les marchandises sur une base de paiement différé, mais avec l’obligation de payer la totalité de la somme due jusqu’à trois jours après le chargement de la cargaison.