Ce n’est pas un secret. Il y a un peu plus de 4 semaines, une guerre a éclaté en Ukraine après que la Russie a lancé une offensive dans le pays. Les occidentaux ont condamné l’offensive russe et imposé de multiples sanctions au pays. Depuis, le pays fait tout pour tenir bon face aux sanctions qui ont été prises dans le but de contraindre Poutine a cessé son offensive. Dans ce contexte, les Etats-Unis ont averti les entités qui aideraient la Russie à contourner les sanctions qu’elles seraient tenues pour responsables.

Les États-Unis tiendront responsable tout acteur qui cherche à aider la Russie à contourner les sanctions économiques pendant que l’offensive russe lancée en Ukraine se poursuit, a déclaré mardi à CNBC le secrétaire adjoint au Trésor américain Wally Adeyemo. Les États-Unis et leurs alliés internationaux ont imposé un barrage de mesures punitives contre la Russie depuis que le pays a lancé son invasion de l’Ukraine le 24 février.

“Nous n’avons pas vu à ce jour que la Russie a pu échapper à nos sanctions de manière significative, mais nous savons qu’ils tentent de le faire et nous savons qu’ils vont essayer d’utiliser tous les moyens possibles”, a déclaré l’officiel américain à la chaine CNBC. Il a cité pour soutenir ses propos les crypto-monnaies et les sociétés écrans opaques comme des moyens possibles que la Russie pourrait exploiter pour contourner les sanctions économiques. “Ce que nous voulons dire très clairement aux échanges cryptographiques, aux institutions financières, aux particuliers, à quiconque pourrait être en mesure d’aider la Russie à profiter et à échapper à nos sanctions : nous vous tiendrons responsables”, a déclaré Adeyemo.