La chanteuse américaine Lady Gaga veut lancer un cours en ligne gratuit sur la santé mentale. La star américaine lance cette initiative par le biais de sa fondation Born This Way. Elle collabore sur le coup avec l’association caritative canadienne Jack. Le projet dénommé « Be There Certificate » a comme objectif, d’apprendre aux jeunes à se soutenir psychologiquement. A la faveur d’une interview qu’elle a accordée au média People, la chanteuse américaine a justifié son initiative par son envie de combler un vide.

« Chaque jour, j’entends des jeunes du monde entier qui ont besoin de la validation, de l’affirmation et du soutien qu’offre le Certificat Be There. Partager cette ressource avec chacun de ces jeunes et avec le monde entier signifie tout pour moi et je le fais pour me rappeler, à moi et à tout le monde, que nous avons tous un rôle à jouer pour être là les uns pour les autres… », a-t-elle déclaré. Elle fait également savoir que l’initiative aura le mérite de permettre une certaine solidarité entre les jeunes.

Une opportunité pour apprendre la solidarité

« Avec le Certificat Be There et grâce au travail de la Born This Way Foundation et de Jack.org, vous pouvez apprendre à être là pour vous et pour les autres avec confiance, sécurité et gentillesse. Il peut être intimidant d’entamer la conversation sur la santé mentale avec quelqu’un d’autre et d’offrir son soutien », a-t-elle poursuivi.