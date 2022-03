Ousmane Sonko pourrait être auditionné par le juge dans le cadre de l’affaire Adji Sarr après le 4 avril. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une publication qui a été faite par le journal Le Témoin. Selon le média sénégalais, l’actuel maire de Ziguinchor sera écouté par les enquêteurs sur le fonds du dossier. Pour l’heure, aucune convocation officielle ne lui a été adressée.

Mais le journal précis que selon ses sources, il est fort probable que l’audition se tienne après la cérémonie de prise d’armes du 4 avril prochain. Rappelons que cette affaire qui a valu à Ousmane Sonko quelques jours de gardes à vue et sa mise sous contrôle judiciaire a commencé depuis plus d’un an. Il est accusée par la masseuse de viol et de menace de mort.

Rejet de la levée du contrôle judiciaire

Au cours de la semaine écoulée, la justice sénégalaise a rejeté la demande de levée du contrôle judiciaire déposée par les avocats de l’opposant sénégalais. « Le juge a des raisons plus ou moins solides sur lesquelles il a fondé son argumentaire pour arriver à cette décision. », a déclaré dans l’avocat de l’opposant sénégalais à ce sujet. Mais la décision de justice est fortement contestée dans un contexte où le principal mis en cause dénonce une affaire purement politique.