Au Bénin, le réseau de téléphonie mobile MTN a commencé par appliquer une taxe de 5% sur les frais de retrait et de transfert via Mobile Money à partir d’hier vendredi 11 mars. Le géant sud-africain des télécoms indiquait dans un message envoyé à ses abonnés que cette taxe est fixée en application du Code Général des Impôts (CGI). Seulement, cette nouvelle taxe est vue d’un très mauvais œil par les consommateurs. Le président de l’Association béninoise pour la défense du consommateur Eric Houessou, pense que cette décision est suffisamment « grave et triste ».

Il invite les consommateurs à « quitter leur zone de passivité pour une zone de proactivité » afin de « mettre fin à cette pagaille », « ce désordre qui ne dit même pas son nom ». En effet M Houessou est persuadé qu’il ne revient pas aux consommateurs de supporter ces charges. Pour cela, il invite MTN à « ranger son communiqué dans les tiroirs » parce que les consommateurs ne paieront pas ces « 5% » de taxes ». L’homme ira même loin, menaçant de quitter le réseau.

« Nous sommes prêts à quitter leur réseau »

« S’ils n’arrêtent pas leur besogne, nous allons aussi passer à une vitesse supérieure. Nous sommes prêts à quitter leur réseau. Nous sommes prêts à les abandonner parce que trop c’est trop » prévient-il. Pour lui, les consommateurs subissent trop de pressions. Il évoque la cherté de la vie qui selon lui, n’a pas encore trouvé une solution. On ne saurait donc dans ces conditions, appliquer encore des taxes sur les transactions financières via Mobile Money, proteste -t-il, tout en réinvitant le réseau de téléphonie mobile à revoir sa copie.