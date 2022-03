Les USA ont rejeté mardi soir la proposition de la Pologne de transférer ses avions de chasse MiG-29 aux États-Unis via l’Allemagne pour une possible livraison à l’Ukraine. Le secrétaire de presse du Pentagone, John Kirby, a déclaré dans un communiqué que le Pentagone ne croyait pas que la proposition de la Pologne était « tenable ».

« Il n’est tout simplement pas clair pour nous qu’il y ait une justification substantielle à cela… Nous continuerons à consulter la Pologne et nos autres alliés de l’OTAN sur cette question et les difficiles défis logistiques qu’elle présente, mais nous ne pensons pas que la proposition de la Pologne soit tenable » a déclaré John Kirby. Pour lui la proposition polonaise est risquée. Les avions « quittant une base américaine/OTAN en Allemagne pour voler dans l’espace aérien contesté avec la Russie au-dessus de l’Ukraine suscite de sérieuses inquiétudes pour l’ensemble de l’alliance de l’OTAN » a-t-il rajouté.

Une annonce qui ne devrait pas plaire au président ukrainien qui a déjà critiqué plusieurs fois la faible réaction de l’OTAN. « Vous deviez penser aux gens, à l’humanité elle-même, et à quoi avez-vous pensé lors de ce sommet?… Toutes les personnes qui mourront à partir de ce jour mourront aussi à cause de vous. A cause de ta faiblesse. À cause de votre désunion… » avait-il déclaré.