Donald Trump fait une nouvelle fois parler de lui. L’ancien président depuis son départ de la Maison-Blanche après n’avoir pas réussi à se faire réélire continue de donner son opinion sur des sujets brulants de l’actualité de son pays mais aussi sur des sujets stratégiques pour les USA. Dans une récente interview, Donald Trump a estimé que le président russe Vladimir Poutine devrait rendre publique des informations sur le fils de l’actuel président américain.

Dans une interview accordée à la publication de droite Just the News , M. Trump a déclaré que le président russe Vladimir Poutine devrait divulguer des informations sur l’investissement d’une veuve russe dans une entreprise que les républicains affirment être liée à Hunter Biden, le fils cadet de l’actuel président Joe Biden. M. Trump a longtemps affirmé que Hunter Biden avait reçu un paiement de 3,5 millions de dollars d’Elena Baturina, la veuve du défunt maire de Moscou Yuri Luzhkov, et a suggéré – sans preuve – qu’un tel paiement était destiné à s’attirer les faveurs de l’aîné M. Biden à des fins de corruption.

M. Trump a déclaré à Just the News que M. Poutine devrait publier des informations à ce sujet, qu’il a également tenté de soulever lors de son premier débat avec Joe Biden. Des années après avoir demandé à la Russie de divulguer des informations préjudiciables sur l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton, Donald Trump espère toujours que la Russie va l’écouter concernant le fils de l’actuel président Joe Biden.