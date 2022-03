Le Bénin et plusieurs autres pays siégeant au Conseil des droits de l’homme de l’Onu ont voté hier vendredi une résolution en faveur d’une commission d’enquête internationale sur les violations des droits humains et du droit humanitaire en Ukraine. Un pays qui affronte actuellement l’armée Russe. 32 pays ont voté pour la résolution. Il s’agit de l’Allemagne, de l’Argentine, du Bénin, Brésil, Côte d’Ivoire, Émirats arabes unis, États-Unis, Finlande, France, Gambie, Honduras, Îles Marshall, Indonésie, Japon, Libye, Lituanie, Luxembourg, Malawi, Malaisie, Mauritanie, Mexique, Monténégro, Népal, Pays-Bas, Paraguay, Pologne, Qatar, République de Corée, Royaume-Uni, Sénégal, Somalie et Ukraine. Deux pays ont voté contre. Il s’agit de la Russie et de l’Erythrée.

Le Cameroun le Gabon et le Soudan s’abstiennent

On a aussi enregistré 13 abstentions (Arménie, Bolivie, Cameroun, Chine, Cuba, Gabon, Inde, Kazakhstan, Namibie, Ouzbékistan, Pakistan, Soudan et Venezuela). Ladite résolution désapprouve « les violations des droits de l’homme et atteintes à ces droits résultant de l’agression de la Fédération de Russie ». Elle appelle ensuite à un » retrait rapide et vérifiable des troupes russes et des groupes armés soutenus par la Russie de l’ensemble du territoire internationalement reconnu de l’Ukraine ».

« Identifier les responsables de ces violations afin qu’ils aient à répondre de leurs acte »

En plus de tout ceci le texte sollicite l’établissement d’une « commission d’enquête internationale indépendante » pour une durée initiale d’un an. Les enquêteurs auront pour mission de « recueillir, rassembler et analyser les éléments de preuve » attestant de « violations des droits humains et du droit international humanitaire résultant de l’invasion russe en Ukraine en vue de futurs procès et d’identifier les responsables de ces violations afin qu’ils aient à répondre de leurs actes ».