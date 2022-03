Il y a quelques semaines, le président russe Vladimir Poutine reconnaissait les séparatistes ukrainiens. Les heures qui ont suivi, le numéro un russe avait annoncé l’envoi de soldats dans les régions des séparatistes. Une guerre a éclaté en Ukraine après que les soldats russes sont entrés sur le territoire ukrainien. Ainsi donc, depuis plus de 30 jours, l’Ukraine est le théâtre d’une guerre qui fait de nombreuses victimes, Ce jeudi, les séparatistes prorusses ont déclaré avoir le contrôle sur plus régions de l’Ukraine.

La guerre dure depuis plus d’un mois maintenant et le bilan des victimes ne fait que croître à mesure que le temps passe. Alors que certains observateurs estiment que l’action russe en Ukraine ne portent pas vraiment leurs fruits, les séparatistes prorusses donnent de la voix et font des révélations. Hier, le dirigeant des séparatistes de Donetsk, Denis Pouchiline déclarait qu’«environ 55 à 60%» du territoire était contrôlé par la Russie.

Ce jeudi, la diplomatie de ce territoire a donné de la voix et précise de nouvelles informations. C’est via son canal Telegram que la diplomatie s’est exprimé ce jeudi. «Au 31 mars 2022, au matin, plus de 90% du territoire de la République populaire de Lougansk a été libéré», précise la diplomatie de ce territoire ce jeudi sur son canal Telegram. Il faut rappeler que l’indépendance de cette région ukrainienne a été reconnue par la Russie avant l’offensive ne soit lancée.