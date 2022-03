Déjà plus de 4 semaines que la guerre a éclaté en Ukraine après que la Russie a lancé une offensive. Alors que le bilan des victimes s’alourdit de jour en jour, des pourparlers ont été ouverts en Ukraine ce jour mardi 29 Mars 2022 avec les différentes parties en conflit. Ce même jour, le président Macron a échangé avec son homologue russe Vladimir Poutine. Ce dernier, a appelé les nationalistes à déposer les armes à Marioupol.

Nouvel échange téléphonique entre Poutine et Macron. Depuis, le début de la guerre en Ukraine, les deux chef d’Etats ont échangé à plusieurs reprises au téléphone et se sont même rencontrés physiquement à Moscou. Ce mardi au cours de leur échange téléphonique le président russe Vladimir Poutine a affirmé que les forces ukrainiennes qui sont présentes actuellement à Marioupol, doivent se rendre pour permettre de venir en aide aux civils sur place.

« Pour trouver une solution à la situation humanitaire difficile dans cette ville, les combattants nationalistes ukrainiens doivent arrêter de résister et déposer les armes« , a indiqué Vladimir Poutine, selon un communiqué du Kremlin qui a donné les premiers détails de l’échange téléphonique entre le numéro un russe et le président français Emmanuel Macron. D’après cette source, M. Poutine a dit au président Macron les « mesures prises par l’armée russe pour fournir une aide humanitaire d’urgence et assurer l’évacuation sécurisée de civils » en Ukraine.