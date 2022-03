Alors que les combats font rage dans plusieurs villes et localités de l’Ukraine avec une résistance farouche des ukrainiens, la Russie avance ses pions. D’après les dernières nouvelles, la ville de Kiev serait bientôt encerclée. Il y a quelques jours, l’Ukraine annonçait l’arrivée de combattants venus de l’étranger. Cette fois-ci c’est au tour de la Russie de faire pareil.

Le président russe Vladimir Poutine a donné vendredi son accord à quelque 16 000 volontaires du Moyen-Orient souhaitant se joindre à l’invasion russe de l’Ukraine. Pour la presse européenne, il s’agit de mercenaires syriens recrutés par le Kremlin. « Si vous voyez qu’il y a ces gens qui veulent de leur plein gré, pas pour de l’argent, venir aider les habitants du Donbass, alors nous devons leur donner ce qu’ils veulent et les aider à se rendre dans la zone de conflit » a déclaré Vladimir Poutine. Le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a déclaré lors d’une réunion que 16 000 volontaires du Moyen-Orient étaient prêts à venir combattre aux côtés des forces soutenues par la Russie dans la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine.

Pour rappel, la Russie a été lourdement sanctionnée après son offensive en Ukraine. Le président Poutine a cependant averti que cela aura des conséquences partout dans le monde : «Si on continue de nous créer des problèmes pour financer ce travail, l’assurer, dans la logistique, la livraison de nos produits (…) alors les prix vont augmenter toujours plus, et cela va se ressentir sur le prix du produit final, les produits alimentaires», a expliqué M. Poutine. Les USA tentent quant à eux de combler le vide pétrolier dû aux sanctions contre la Russie en négociant avec le Venezuela.