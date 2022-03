Depuis plusieurs semaines, une guerre a éclaté en Ukraine après l’arrivée des soldats russes sur le territoire. Le bilan des victimes s’alourdit de jours en jours à mesure que le temps passe. Au début de ce mois, la légion internationale en Ukraine avait lancé un appel pour que des étrangers rejoignent les forces nationales afin de renforcer l’effectif de l’armée. Plusieurs français ont répondu après cet appel. Mickaël Sciacca est l’un d’eux. Ce français de 40 ans qui est informaticien a raconté son aventure dans l’armée qui a duré moins de 48 h sur le sol ukrainien.

La guerre en Ukraine se poursuit toujours plus de trois semaines après le début des combats après l’envoi de soldats russe par le Président Poutine. Des étrangers ont volontairement quitté leurs pays pour aller gonfler l’effectif de l’armée ukrainienne qui voulait se donner toutes les chances de remporter la guerre. Dans le lot des étrangers figurent des français qui sont partis combattre aux côtés des soldats nationaux. L’un d’eux à témoigner récemment et raconté son expérience dans l’armée ukrainienne qui n’a duré que quelques heures.

Mickaël Sciacca est l’un des français qui se sont rendus volontairement en Ukraine pour participer à la guerre. Cet français âgé de 40 ans est un informaticien qui a quitté sa famille pour aller défendre l’Ukraine et enregistrait régulièrement des vidéos de son expérience qu’il partageait sur les réseaux sociaux. Mais son expérience n’a pas duré trop longtemps puisque le français qui par ailleurs était un ancien Gilet Jaune est retourné chez lui moins de 48 heures après avoir intégré l’armée. Le lendemain du jour de son arrivée son camp a été bombardé.

Le français a partagé une vidéo sur le terrain après le bombardement du camp de Yavoriv dans laquelle il se confie. « Voilà. La base vient d’être bombardée. On s’en va. J’ai des copains qui sont morts. On se recule. On se barre, raconte l’informaticien des sanglots dans la voix. Le souffle court. Voilà ! Pour les gens qui disent que ce n’est pas vrai. « , a affirmé le français dans la vidéo on le sent essoufflé que vous pouvez visionner juste en bas de l’article. Après cette expérience forte en sensation, le français a décidé par la suite sortir de pays en passant par la frontière polonaise. Une fois dans le pays, il a pris un vol qui a atterrit en Suède avant de prendre un autre pour rentrer en France. Le français a confié au micro de France 2 à son retour qu’il retournerait en Ukraine si l’ukraine lui faisait appel