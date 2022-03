La brigade anti-criminelle (BAC) française a arrêté un homme auteur d’une agression qui a eu lieu dans les rues du centre-ville de Nice. Il S’agit en effet d’un jeune homme âgé de 19 ans et d’un autre âgé de 25 ans qui ont commis une agression à l’arme blanche dans la nuit d’hier mardi à ce mercredi 16 mars 2022. A en croire les informations de la radio française RTL, l’un des deux auteurs de l’agression a donné plusieurs coups de couteau au niveau des mains, des bras et de l’épaule d’un homme âgé de 37 ans. Mais après avoir vu la police, l’individu a pris la fuite.

Il s’est mis à crier à maintes reprises « Allah Akbar »

Après un moment, les forces de l’ordre sont parvenues à l’attraper. C’était à cet instant que l’homme âgé de 19 ans s’est mis à crier à maintes reprises « Allah Akbar », tout en disant aux membres de la BAC de lui tirer dessus. Toujours selon RTL, l’homme aurait dit : « Tirez-moi dessus, je veux mourir en martyr, je veux aller au paradis ». Notons que l’information a été confirmée par le procureur de la République de Nice, Xavier Bonhomme, qui a cependant souligné que les faits qui se sont produits restent à confirmer. Les deux suspects ont été interpellés et le parquet national antiterrorisme suit la progression des premières investigations.

Un policier poignardé lors d’une interpellation

Pour rappel, cette affaire intervient après qu’un policier français fût poignardé lors d’une interpellation. Les faits s’étaient déroulés hier mardi 15 mars 2022. D’après les informations rapportées par le média Ouest-France, l’agression avait été commise par un homme âgé de 22 ans qui s’était énervé après que les vigiles de l’Espace Anjou voulaient contrôler le contenu de son sac, dans le cadre de l’application des mesures de sécurité. Mais au regard de l’agressivité de l’homme, les policiers du commissariat d’Angers ont été appelés sur les lieux. A leur arrivée, le mis en cause avait pris la fuite et une course-poursuite s’est engagée entre l’homme et les policiers. Mais au moment où un des policiers essayait de l’arrêter, il lui a donné un coup de couteau au niveau du thorax. Cependant, le policier n’a pas été blessé puisque la lame du couteau a été divisée par le gilet par balles qu’il portait.