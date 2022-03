De par sa propre expérience traumatisante, une mère a créé la startup Tiny Hearts qui fabrique une machine très pratique, désormais disponible dans plusieurs hôpitaux du Nigeria. Pour en finir avec la jaunisse, une des maladies dangereuses en Afrique, une femme nigériane s’est exercée à produire des berceaux à énergie solaire. Une invention qui se retrouve maintenant en pleine extension dans son pays et aussi dans certains pays voisins comme le Ghana.

Appelé le Crib A’Glow, le berceau solaire est une invention qui a été appuyée par plusieurs organismes comme Johnson & Johnson à hauteur de 50 000 $ et a permis à sa créatrice de remporter de nombreux prix. Depuis sa création, jusqu’à aujourd’hui, cette invention a déjà servi à guérir 300 000 bébés dans le Nigeria et le Ghana et 200 000 autres bébés supplémentaires dans les zones rurales qui sont sans hôpitaux ni électricité.

Il y a de cela quelques années, l’enfant de la créatrice nommée Oboro Virtue, était tombé gravement malade deux jours seulement après sa naissance. Le diagnostic faisait état d’une maladie appelée jaunisse des bébés qui peut entrainer la mort des nouveaux-nés. Cette maladie ne se soigne qu’avec de la photothérapie à la lumière bleue, un traitement assez simple que le bébé de la nigériane n’a pu avoir car l’appareil n’était pas disponible dans l’hôpital où elle était. Il a eu droit à une transfusion sanguine à défaut. Ne voulant donc plus jamais voire un enfant innocent et une nouvelle mère vivre ce qu’elle avait vécu, Oboro s’est donc lancée dans la recherche d’un traitement adapté à son milieu.

Elle a fini par produire au bout de ses recherches, des berceaux à énergie solaire fabriqués par sa nouvelle startup technologique. Dans la perspective de créer un outil bien adapté à chaque nourrisson, Oboro a fait recours à un pédiatre. Elle a également reçu de l’aide venant de son mari qui avait déjà travaillé avec des panneaux solaires. Ainsi, elle a atteint son objectif et s’en réjouit à chaque fois qu’une famille sourit après la guérison d’un bébé. Il faut notifier que la maladie du jaunisse des bébés est provoquée par une accumulation de bilirubine, qui entraîne une peau jaune et pouvant causer des dommages permanents ou même la mort.