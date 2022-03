Traci Braxton, la sœur des chanteurs Toni et Tamar Braxton, est décédée vendredi à 50 ans samedi. Elle était atteinte d’un cancer de l’oesophage. Elle et ses soeurs étaient des figures de la téléréalité américaine « Braxton Family Values ​​». L’inquiétude des fans est survenue après la publication d’une photo lors du mariage de son fils en juillet. Plusieurs internautes ont pointé du doigt sa perte de poids spectaculaire. Le décès de l’artiste a été confirmé par son mari : « Nous sommes arrivés à un moment où nous devons informer le public qu’après un an de traitement privé d’une série de traitements contre le cancer de l’œsophage, notre bien-aimée Traci Braxton est devenue gloire ».

La star a reçu tellement de commentaires concernant sa perte de poids qu’elle a désactivé les commentaires et a ensuite supprimé le message. Le décès de la star a été confirmé par sa soeur Toni dans un communiqué : « C’est avec le plus grand regret que nous vous informons du décès de notre sœur Traci. Inutile de dire qu’elle était une lumière brillante, une fille merveilleuse, une sœur incroyable, une mère aimante, une épouse, une grand-mère et une interprète respectée. Elle va beaucoup nous manquer. Traci est partie ce matin alors que la neige tombait, notre ange est maintenant un flocon de neige. Nous vous demandons de respecter notre vie privée car nous prévoyons de la renvoyer chez elle avec amour, célébrant sa vie. Nous sommes une famille pour toujours. Amour, La famille Braxton » pouvait-on lire dans le communiqué.